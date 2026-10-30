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Dünya Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!
Dünya

Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!

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Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!

Alman polisi, Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na uçtuktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 7 gündür haber alınamadığı iddiasıyla Alisa Nikolova-Merx'in izini sürüyor. Genç kadını görenlerin polisi araması istendi.

Almanya'nın Hessen eyalet polisi, 23 Ekim tarihinde ardında hiçbir iz bırakmadan İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Alisa Nikolova-Merx'in bulunması için kayıp ilanı yayımladı.

Kayıp ilanında fotoğrafının da paylaşıldığı 39 yaşındaki Nikolova-Merx'in ince yapılı, uzun sarı saçlı ve boyunun da 1,78 metre olduğu belirtiliyor.

Kayıp kadının yaşadığı Hessen eyaletinin polisi, kayıp ilanında şu ifadelerle yardım istiyor:

"Kayıp kişi çaresiz ve yardıma muhtaç bir durumda olabilir. Alisa Nikolova-Merx’in bulunduğu yer hakkında bilgi verebilecek olanların, +49 6181 100 123 numaralı telefondan Hanau Kriminal Polisi'ne veya herhangi bir polis karakoluna başvurmaları rica olunur."

EN SON HAVALİMANI İÇERİSİNDE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Alman polisi, Nikolova-Merx'in, İstanbul Havalimanı'nda aniden nasıl kaybolduğunun gerisinde yatan sırrı aydınlatmaya çalışıyor. Alman basınında ise Nikolova-Merx'in Frankfurt'tan İstanbul'a uçtuğu ve en son İstanbul Havalimanı terminal binasında yürürken güvenlik kameralarına yansıdığı ancak buradan ayrıldığını ya da başka bir uçağa bindiğini gösteren herhangi bir bulgu ve görüntünün de olmadığı iddia ediliyor

"Geride hiçbir iz bırakmadan birden kayboldu" başlıklarıyla yayımlanan haberlerde, soruşturmayı yürüten Alman polisinin "Bir bilmece ile karşı karşıya olduğu" aktarılıyor.

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