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Gündem Arseven siyonist tuzağa dikkat çekti! İsrail’e güven olmaz: Aliyev hatadan dönmeli
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Arseven siyonist tuzağa dikkat çekti! İsrail’e güven olmaz: Aliyev hatadan dönmeli

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Arseven siyonist tuzağa dikkat çekti! İsrail’e güven olmaz: Aliyev hatadan dönmeli

Gazeteci Serdar Arseven, Azerbaycan'da okullarda uygulamaya konulan laiklik kılıflı başörtüsü kısıtlamaları üzerinden Türkiye ile Bakü'nün arasını açmak isteyen siyonist oyuna dikkat çekti. Azerbaycan yönetiminin açıkça siyonistlerin tuzağına düştüğünü vurgulayan Arseven, Türkiye'nin ve duayen isimlerin bu tezgahı bozmak için son derece basiretli ve ölçülü bir dil kullandığını belirterek, "Öyle ümit ediyoruz ki Aliyev yönetimi bu vahim hatadan döner, İsrail'e asla güven olmayacağını görür" değerlendirmesinde bulundu.

Bakü yönetiminin okullarda kıyafet bütünlüğü ve laiklik ilkesini bahane ederek uygulamaya koyduğu örtü kısıtlaması tartışılmaya devam ederken, Gazeteci Serdar Arseven’den tarihi bir uyarı geldi.

Arseven, Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmaya çalışan siyonist tuzağa dikkat çekerek “Öyle ümit ediyoruz ki Aliyev yönetimi hatadan döner. İsrail'e güven olmayacağını görür” dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Serdar Arseven; “Azerbaycan yönetiminin siyonistlerin tuzağına düştüğünü görüyoruz. Türkiye'yi yönetenler bu tuzağı boşa çıkartmak için Aliyev yönetimine karşı son derece dikkatli bir dil kullanıyor. Biz de oradaki başörtüsü yasağına tepki gösterirken dilimizi "ölçülü" tutuyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki Aliyev yönetimi hatadan döner. İsrail'e güven olmayacağını görür” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayında Azerbaycan medyası düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.

Ancak Azerbaycan'ın önde gelen haber ajanslarından APA ile Report düzenlemeyi aktarırken doğrudan "başörtüsü yasağı" ifadesini kullanmadı. Her iki kuruluş da Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

RESMİ KARARDA "BAŞÖRTÜSÜ" İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor. Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.

VELİLERE DE SORUMLULUK GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle velilere de yükümlülük getirildi. Buna göre ebeveynler veya diğer yasal temsilciler, çocuklarının okul kıyafetine ilişkin belirlenen şartlara uymasını sağlamakla sorumlu olacak.

Öğrencilerin kurallara uyup uymadığıyla ilgili meselelerin ise okulların Pedagoji Şurası tarafından ele alınacağı belirtildi. Kararın, kabul edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde okulun internet sitesinde veya bilgilendirme panosunda yayımlanması da gerekiyor.

LAİKLİK İLKESİ TEMMUZ AYINDA YASAYA EKLENDİ

Yeni kıyafet düzenlemesinin hukuki altyapısı ise temmuz ayında oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı 7 Temmuz 2026 tarihli yasa değişikliğiyle Azerbaycan'ın genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına "millilik ve laiklik" ilkesi eklendi. Aynı düzenlemeyle devlet okullarında öğrenciler ve eğitimcilerin belirlenen kıyafet şartlarına uymaları zorunlu hale getirildi.

Aliyev'in 22 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle de Bakanlar Kuruluna mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yeni yasa doğrultusunda güncellemesi için gerekli adımları atma görevi verildi.

MİLLİ KIYAFETLERE İSTİSNA

Düzenlemede bir istisnaya da yer verildi. Azerbaycan halkının tarihi, kültürü ve milli-manevi değerleriyle ilgili etkinliklerde, okulun Pedagoji Şurasının kararıyla milli kıyafetlerin veya milli kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilebilecek.

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