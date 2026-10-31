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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

BİM'de Kasım ayına girilmesiyle büyük indirim günleri başlıyor. 1-6 Kasım ürünler kataloğu kamuoyu ile paylaşıldı. İşte ürünler...

#1
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU: Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL Araç İçi Koltuk Arkası Çantası: 249 TL Oto Bagaj Düzenleyici: 699 TL Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

#2
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

IPL Epilasyon Cihazı: 10.250 TL Kazanlı Ütü: 19.900 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL Buharlı Ütü: 3.990 TL Şarjlı Süpürge: 11.900 TL Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL Pil Çeşitleri: 159 TL

#3
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL Dönen Şehir Oyun Seti: 1.190 TL Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL Boyama Kitapları: 45 TL

#4
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

Mini Drone: 7.250 TL Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL Araç LED Işık: 199 TL Teleskopik Cam ve Ayna Silici: 119 TL Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı: 399 TL

#5
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU: Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL Tuvalet Kağıdı 40'lı: 235 TL Kağıt Havlu 16'lı: 155 TL Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL Toz Deterjan 9 kg: 495 TL Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

#6
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL Siyah Zeytin 900 g: 149 TL Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL Kahve Şurubu Çeşitleri 3x300 ml: 99 TL Sos Çeşitleri 350-365 g: 39,50 TL

#7
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

#8
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16.900 TL 4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi: 15.900 TL Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7.500 TL 2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2.550 TL Kahve Köşesi Dolabı: 3.950 TL

#9
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Kadın Pijama Takımı: 449 TL Kadın Pelüş Şapka: 159 TL Kadın Eldiven: 249 TL Organizer Kutu: 249 TL Ortodontik Silikon Emzik: 159 TL Kadın Yumuşak Çorap Çeşitleri: 69 TL

#10
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm: 729 TL Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm: 679 TL Bornoz: 699 TL Fırın Eldiveni: 99 TL Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 349 TL Yastık Alezi 2'li: 169 TL

#11
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.450 TL Tava Seti: 649 TL Wok Tava: 429 TL Bambu Sunumluk ve Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TLL Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

#12
Foto - BİM'de büyük indirim günleri başlıyor: Yüzlerce üründe fiyatlar düştü

18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL Emaye Tencere ve Sahan Çeşitleri: 549 TL Desenli Rimli Tepsi: 139 TL Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL Desenli Kupa 280 ml: 129 TL Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li: 319 TL

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