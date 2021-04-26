Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? 26 Nisan Kabine kararları

Kabine Toplantısı'nda sınavlara ilişkin bir kararın alınıp alınmadığı merak kazandı. Ramazan ayında uygulanmaya başlayan kısmi kapanma ile sınavların akıbeti de sorgulanmaya başladı. Hafta başında yapılması beklenen Kabine toplantısından sınavlara dair yeni bir karar çıkacak mı bekleniyor. Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? MEB son dakika 3 Mayıs'taki sınavlar yapılacak mı?

Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu. Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı'nın kararları açıkladı. Tüm yüz yüze sınavlar erlendiğini duyruldu. İşte Erdoğan'ın o açıklaması: "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."