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Spor Yusuf yuvaya mı dönüyor?
Spor

Yusuf yuvaya mı dönüyor?

Fransa'da Lille takımında formadan giderek uzaklaşan Trabzonspor'un eski yıldızı için yuvana dön çağrıları sıklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:01:00 -
Yusuf yuvaya mı dönüyor?

Fransa'da Lille takımında formadan giderek uzaklaşan Trabzonspor'un eski yıldızı için yuvana dön çağrıları sıklaştı.

Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Lille forması giyen Yusuf Yazıcı oldu.

Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım, Yusuf Yazıcı fitilini ateşledi.

Yusuf'a yönelik yapılan paylaşımda, "Hayallerinin en büyüğü kalbinde duruyor. O da gönül verdiğin bordo-mavi forma ile şampiyonluk hayali. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini" denildi. 

Paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğendi. Bu hareket ailesi ve menajerinin de geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı. Yönetim ise şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

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