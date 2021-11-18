Geçen sezon Fransa'da Lille takımına şampiyonluk kazandıran milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oldu. Teknik direktör Jocelyn Gourvennec Yusuf'tan faydalanacaklarını açıkladı.

Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. Buna rağmen yine skorer kimliğini sürdüren milli futbolcumuz 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almaya başlamıştı.

Lille teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, Monaco maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımının durumunu değerlendirirken, 'Yusuf Yazıcı takımdan ayrılacak mı?' sorusuna da cevap verdi.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Milli arada takımda kalan isimlerle çalıştık. Bu arayı özellikle Yusuf Yazıcı ile görüşerek değerlendirdim. İlk 11'e giremediği için hayal kırıklığına uğradı. Burada iyi bir 2 hafta geçirdi. Daha iyi antrenman yapıyor. Ruh hali iyi ve yeteneğini gösterebiliyor. Açıkçası gelecekte ona güveneceğiz." diye konuştu.

Böylece teknik adam Gourvennec, Yusuf'un transfer dedikodularına son noktayı koymuş oldu.