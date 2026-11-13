Yürüyüş yoluna çakal indi

Sinop’un Akliman mevkisinde otomobiliyle gezinti yapan Ayşegül Yılmaz, yürüyüş yolu üzerinde bir çakal fark etti. Yılmaz, yürüyüş yolunda dolaşan çakalın hareketlerini kaydetti. Yürüyüş yolu üzerinde bir süre bir o tarafa bir bu tarafa giden çakal, sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çakal, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ayşegül Yılmaz, "Otomobilimle gezinti yaparken yürüyüş yolunda bir çakal gördüm. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Bu kadar rahat hareket etmesine şaşırdım ve o anları kayıt altına aldım. Bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu" dedi.