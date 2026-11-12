Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.