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Siyaset Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü
Siyaset

Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü

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Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

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