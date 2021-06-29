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Yerel Yürek yakan görüntü! Babasının başında çaresizce ağladı
Yerel

Yürek yakan görüntü! Babasının başında çaresizce ağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ölen adamın oğlu, babasının başında uzun süre gözyaşı döktü.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:15:00 -
Yürek yakan görüntü! Babasının başında çaresizce ağladı

İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis karayolu üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İslamhaneleri Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan motosikletine yakıt alan Yusuf Acar, refüjdeki boşluktan yolun karşı şeridine geçmeye çalıştı. O esnada Turgutreis'ten Bodrum istikametine süratli bir şekilde seyrettiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden düşerek yol kenarına sürüklenen Acar, kaldırıma çarptı. Ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı haber alan Acar'ın yakınları da olay yerine geldi.

Oğlu çaresizce ağladı

Oğlu İsmail Acar'ın, uzun süre babasının başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yusuf Acar'ın cansız bedeni ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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