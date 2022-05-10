Yürek sızlatan görüntü! Şanlıurfa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta poşet içerisine bırakılarak terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta poşet içerisine bırakılarak terk edilmiş yeni doğmuş bebek bulundu.
Olay, gece geç saatlerde Camikebir Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, poşet içerisinden bebek sesi geldiğini duydu. Poşetin içine bakan vatandaşlar, yeni doğan bir erkek bebek ile karşılaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Bebek, 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, bebeği sokak ortasında terk ettiği iddia edilen anneyi bulmak amacıyla çalışma başlattı. (İLKHA)