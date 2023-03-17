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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 20:21:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4326’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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