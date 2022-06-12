Yunanistan'ın içinden sonunda bir akıllı çıktı! "Tarihten ders çıkarmalıyız! Büyük güçler bizi..."

Yunanistan’da Yannis Varufakis’in MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Grigoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan’ın ABD üssü haline geldiğine vurgu yaparak kullanıldıklarını belirtti.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Grigoriadis şu ifadeleri kullandı:

“Millet olarak tarihten ders almalıyız”

“Bu yıl “Küçük Asya Felaketi”nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor. Nasıl ki 1922’de büyük güçler, Yunanistan’ı, Türklere karşı Osmanlı’nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar.

"Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü"

Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan’ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde “koruyucu” olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.

"ABD’nin bir piyonu olarak ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var"

Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan “ABD’nin bir piyonu olarak” ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski Parlamentodaki Büyükelçi’yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?”