Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde Akyazı Sahili’nde denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar hayatını kaybetti.
Ordu’da serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar’dan acı haber geldi.
Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Zekiyenur Kacar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kacar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kacar, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.