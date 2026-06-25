  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi açıkladı! 1,4 milyon Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı Yüz kızartan suçlamalar dosyada: İZBETON soruşturmasında çok sayıda gözaltı CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması
Gündem "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 57. duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı.

Sanık Akgün, şehir plancısı olduğunu belirterek, "Çok sayıda teftişten geçtim, memuriyetimde tek bir disiplin suçu bile yoktur." dedi.

Yerel yönetimlerdeki mesaisine 2012'de Beylikdüzü Belediyesi'nde başladığını aktaran Akgün, Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından, planlama büro sorumlusu ve plan proje müdürlüğü görevleri yaptığını anlattı.

Akgün, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca 2023 yılında İmar Daire Başkanlığı yaptığını ve sonrasında genel sekreter yardımcılığına geçtiğini belirterek, "Göreve geldikten sonra İstanbul'da silüet onayı kararlarını içerecek biçimde, kent estetiği ve şehirciliğe ilişkin kararların ne şekilde, hangi gerekçelerle, hangi belge ve projelere dayanarak alınacağı kural ve kaidelere bağlanmıştır." beyanında bulundu.

 

Belediyecilikte daha birçok alanda gerçekleştirdikleri işlemlerin disiplin altına alındığını, kriterlerin belli ve keyfiyetten uzak hale getirildiğini öne süren Akgün, "İstanbul'un tarihi, kültürel mirasının, kentin önemli bir kimlik değeri olan ama maalesef yıllar itibarıyla gerçekleşen yanlış uygulamalarla tahrip edilen silüetinin korunması amacıyla, farklı uzmanlık alanlarından gelen, konularında deneyimli meslek insanları ve idarecilerden oluşan bir komisyonda yürütülen değerlendirmeler doğrultusunda kararlar alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Akgün, kendisi hakkında ifade verenlerin yalan beyanda bulunduklarını savunarak, silüetlerin onaylanması için para alındığı iddialarını reddetti.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak için bir menfaatinin ya da yönlendirmesinin olmadığını iddia eden Akgün, belediyedeki işlemlerin kurala ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştiğini, tüm işlemlerin kamu yararı gözetilerek yapıldığını savundu.

Sanık Akgün'ün savunmasını bitirmesinin ardından duruşma, avukatlarının savunmasının alınmasına devam edilmek üzere 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı
Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

Gündem

Babalar günü bahane ‘Hırsız’ı övme şahane! İBB'den skandal İmamoğlu paylaşımı

CHP destekçisi kadın isyan etti! "İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı"
CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”

Gündem

CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'
CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Siyaset

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!
Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

Siyaset

Büyük bomba patladı! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na darbe!

CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup!
CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup!

Gündem

CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğu dönemlerde bazı isimler tarafından "suç örgütü" diye nitelendirilen olaylar yaşandı. Bu kapsamda tutuklu sanık Gürkan Akgün, savunmasında kendisinin şeffaf ve kural çerçevesinde çalıştığını ifade etti. İstanbul'un silüetini korumak için alınan kararların da bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak yapıldığını savundu. Akgün'ün bu savunmaları, İmamoğlu'nun belediyecilikte yürüttüğü politikaların tartışılmasını bir kez daha gündeme getirdi. Bu tür iddialar karşısında soruşturmaların adaleti tecelli ettirerek gerçeklerin ortaya çıkarılması önemlidir.

76

venezuelaya yardım gönderilsin belki bu sayede müslümanlık artar venezueladaki hayvanlarada yardım götürülsün ayrıca bundan ayrı olarak dünyada nerde bir felaket oldumu türkiye oraya yetişmeliliki müslümanlık artsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23