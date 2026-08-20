Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek

Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'nin bölgedeki geleceğine ilişkin tartışmalar Yunanistan'da Türkiye endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Yunanistan merkezli Militaire'de yayımlanan analizde, ABD-İran geriliminin bölgedeki dengeleri değiştirdiği belirtilirken, İran'ın Washington tarafından hafife alındığı ve Tahran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıktığı savunuldu.

Ancak analizde Atina açısından asıl dikkat çekilen nokta Türkiye'nin değişen bölgesel dengelerde elde edebileceği yeni güç alanı oldu.

Mekke Anlaşması Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor

Haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gelişen savunma ve güvenlik iş birliğine özel bir bölüm ayrıldı.

ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının ardından ülkelerin yeni güvenlik arayışlarına yöneldiği belirtilerek Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattındaki son anlaşmanın bu sürecin sonucu olduğu ifade edildi.

Yeni yapının, ABD'nin bugüne kadar Basra Körfezi'nde üstlendiği güvenlik yükümlülüklerinin bir bölümünü devralabilecek yerel bir güvenlik sistemi oluşturmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Yunan basını: Türkiye hazırlıklarını artırdı

Yunan analizinde Türkiye'nin savaş sonrası dönem için hazırlıklarını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin önemli bir üretim altyapısının yanı sıra güçlü ve giderek gelişen bir savunma sanayisi kurduğu vurgulanarak bu kapasitenin Ankara'nın bölgesel etkinliğini artırdığı kaydedildi.

Türkiye'nin bu avantajlarının, ekonomik kaynakları son derece güçlü olmasına rağmen güvenlik konusunda dış desteğe ihtiyaç duyan Suudi Arabistan gibi ülkeler açısından Ankara'yı potansiyel bir güvenlik sağlayıcısına dönüştürebileceği belirtildi.

“Türkiye bunu fırsat penceresi olarak görüyor”

Analizde ABD'nin bölgedeki rolünün azalması ihtimalinin ortaya çıkarabileceği sonuçlar konusunda Atina'ya dikkat çekici bir uyarı yapıldı.

Haberde şu değerlendirmeye yer verildi:

“Yunanistan için sorun daha geniş kapsamlı. Amerika'nın kritik jeopolitik sistemlerden olası bir çekilmesi, bölgesel güçler için daha fazla alan açıyor. Türkiye bu süreci bir fırsat penceresi olarak görürken, Tel Aviv ile Atina en büyük kaybeden konumunda olacak.”

Böyle bir senaryoda Türkiye'nin bölgesel hareket alanının genişlemesinin Yunanistan açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin yükselen gücünü sıraladılar

Yunan basını Türkiye'nin diğer ülkeler açısından neden giderek daha önemli bir ortak haline geldiğini de sıraladı.

Türkiye'nin;

büyük ekonomisi, güçlü üretim altyapısı ve giderek artan askeri kabiliyetleri sayesinde birçok ülke için cazip bir ortak olduğu belirtildi.

Ankara'nın ortaklarına yalnızca ekonomik avantaj sağlamadığı, sahip olduğu askeri ve diplomatik kapasite sayesinde bölgesel ölçekte gerçek jeopolitik roller üstlenebildiği vurgulandı.

Atina'ya Türkiye uyarısı: Güçlü ittifaklar kurun

Türkiye'nin artan bölgesel etkisine karşı Yunanistan'ın güçlü ittifaklar oluşturması gerektiği belirtilen analizde, Atina'nın bu ittifakların içerisinde belirleyici olmasını sağlayacak askeri ve ekonomik yetenekler edinmesi gerektiği savunuldu.

Yunanistan'ın bugüne kadar düşük yoğunluklu ve doğaçlama bir politika izlediği eleştirisinde bulunuldu.

Yunanistan'dan acı itiraf: Türkiye onlarca yıl öne geçti

Analizin en çarpıcı bölümlerinden biri ise Türkiye ile Yunanistan'ın son yıllardaki ekonomik ve savunma sanayisi performanslarının karşılaştırıldığı bölüm oldu.

Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığı açık şekilde kabul edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'ye karşılık, Yunanistan onlarca yıl geride kaldı. Siyasi sistemi, Türkiye'ye karşı uzun vadeli bir strateji geliştirmedi, önemli bir savunma sanayisi kurmadı ve turizm ve gayrimenkulün ötesinde ülkenin üretim kapasitesini yeniden inşa etmedi. Aynı dönemde Türkiye, üretimde önemli atılımlar yaptı.”

Yunan basınındaki değerlendirme, ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin azalabileceği bir dönemde Türkiye'nin savunma sanayisi, üretim kapasitesi, ekonomik büyüklüğü ve askeri gücüyle bölgesel dengelerde daha merkezi bir konuma gelebileceği yönündeki Atina kaynaklı endişeleri bir kez daha ortaya koydu.