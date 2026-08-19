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Dünya Hamas'tan önemli uyarı
Dünya

Hamas'tan önemli uyarı

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Hamas'tan önemli uyarı

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas'ın liderinden İsrail'in saldırılarının ateşkes anlaşmasını çökertebileceği uyarısı geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırmasının ateşkes anlaşmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, saldırıların durdurulması ve anlaşmanın çökmesinin önlenmesinde arabulucu ve garantörlere sorumluluk düştüğünü belirtti.

Hayye, yaptığı açıklamada, "İsrail'in salı gününden bu yana tırmandırdığı ve bugün Filistin polis teşkilatının üst düzey yöneticilerini hedef alarak sürdürdüğü saldırıları ve kasıtlı öldürmeleri" kınadı.

Bu saldırıların "İsrail'in saldırı politikasını sürdürdüğünü ve arabuluculuk çabalarını dikkate almadığını" gösterdiğini belirten Hayye, saldırıların devam etmesinin arabulucu ve garantörlere "büyük ve kritik bir sorumluluk" yüklediğini ifade etti.

 

Hamas lideri, arabulucu ve garantörlere İsrail'i saldırılarını durdurmaya zorlama ve ateşkes anlaşmasının çökmesini önlemek için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde bir polis noktasına düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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