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Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Kilogramı 140 liradan haşhaş tohumu alınacak
Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Kilogramı 140 liradan haşhaş tohumu alınacak

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Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Kilogramı 140 liradan haşhaş tohumu alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi kilogramı 140 liradan haşhaş tohumu alacak. Ödemeler, teslimden sonraki 21 gün içinde banka hesaplarına yatırılacak. Üreticiden alınan ürünler 1 Kasım itibarıyla 160 liradan satışa sunulacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026 alım döneminde, haşhaş kapsülünün yanı sıra ilk defa haşhaş tohumu da üreticilerden satın alınacak.

Mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatının kilogram başına 140 lira olarak belirlendiği bildirilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacaktır. Üreticilerimiz, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecektir. TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacaktır."

Eski mahsul haşhaş tohumlarının alınmayacağı vurgulanan açıklamada, TMO alım kalite kriterleri için maksimum fire oranlarını, rutubet için yüzde 9, toplam yabancı madde yüzde 10, inorganik madde (taş, toprak vb) yüzde 1, karışık renkli tohum yüzde 3'e kadar belirledi.

 

Haşhaş tohumu alımları, randevu sisteminden on-line olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr, yüz yüze ise başmüdürlükler, şube müdürlükleri ve sabit iş yerlerinde gerçekleştirilecek.

Üreticilerin, ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına ulaştırmaları isteniyor.

Ürün tesliminde belirlenen çuval şartların yerine getirilmesi gerekiyor, çuval bedeli olarak 15 lira ödeme yapılacak.

Ödemeler teslimden sonraki 21 gün içinde banka hesaplarına yatırılacak.

Üreticiden alınan ürünler 1 Kasım itibarıyla 160 liradan satışa sunulacak.

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