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Gündem ‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırılmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı
Gündem

‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırılmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı

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‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırılmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı

İsrail’in dünyanın gözü önünde yıllardır sürdürdüğü soykırımı ‘Kendini savunma hakkı’ olarak destekleyen gören Almanya Başbakanı bu kez şaşırttı. Merz, bir siyasetçiden çok azılı bir terörist gibi konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in "İsrail güçlerinin gecede 30-40 Gazzeli öldürmesi gerektiği" ifadelerini şiddetle kınadığı açıklandı.

Terör devleti İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in, cumartesi gecesi yayınlanan bir röportajda İsrail ordusunun "Gazze’de her gece 30 ila 40 kişiyi ortadan kaldırarak hedefli suikastlar düzenlemesi gerektiği" ifadelerine Almanya ve Fransa’dan tepki geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ben Gvir’i kınadı. Alman Hükümet Sözcüsü Sebastian Hille tarafından yapılan açıklamada, "Şansölye, Ben Gvir bakanının uluslararası hukuku ihlal eden insanlık dışı çağrılarını şiddetle kınıyor. Bunlar kabul edilemez" dedi.

FRANSA: İNSANLIK DIŞI

Hille, "Mesajımız net. Batı Şeria’da ilhak yönünde başka adımlar atılmamalı. Ne resmi adımlar, ne de etkisi giderek ve açıkça ilhak yönünde ilerleyen siyasi, yapısal veya diğer önlemler. Bunlar iki devletli çözüme aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de, Avrupa düzeyinde yaptırımların tartışıldığını belirtti.
Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Ben Gvir’e karşı çıkarak, sözlerini "kabul edilemez ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

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