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Gündem DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!
Gündem

DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

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DEM Parti, 4 belediye başkanını görevden uzaklaştırdı!

Diyarbakır’da DEM Parti’li 3 belediyenin dört eşbaşkanı hakkında 1 aylık geçici uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı.

Daha önce DEM Parti’den seçilmelerine rağmen "parti disiplinine ve tüzüğe uymadıkları" gerekçesiyle birçok ilçede eşbaşkanları ihraç eden DEM Parti, yerel yönetimler üzerindeki denetimlerini artırmaya başlamıştı. Diyarbakır’da, DEM Parti Yerel Yönetimler Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar ve halktan gelen şikâyetler üzerine çalışma yürütülürken, üç ilçenin dört eşbaşkanı hakkında bir aylık görevden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

DEM Parti’den konu ile ilgili açıklama gelmezken, verilen kararların "disiplin kurulu kararı" olmadığı, partinin kendi iç işleyişi ile ilgili olduğu belirtildi.

YENİŞEHİR, DİCLE, HANİ

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının Yenişehir Belediye Eşbaşkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, Dicle Belediye Eşbaşkanı Hacı Akengin, Hani Belediye Eşbaşkanı Hamdullah Demir olduğu ve haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DEM Parti Genel Merkez yetkilileri, söz konusu eşbaşkanlar için şimdilik görevden almanın söz konusu olmadığını, yerel yönetimlerin kendi içinde başlattığı bir süreç kapsamında bu kararın alınmış olabileceğini aktardı.

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