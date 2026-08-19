  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HAVELSAN’dan öz kaynaklı bir proje daha! Sualtına milli teknoloji hamlesi: AVISTA Cüneyt Özdemir: Erdoğan vefalı bir insan Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor! Kasaba polİtikacısı gibi ülkeyi şikayet ediyor TÜİK açıkladı: İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 8'in altına geriledi Ekrem, Böcek’ten de 15 milyon euro istemiş İran’dan ABD’ye yardım eden ülkelere gözdağı: Hiçbir şey bizden gizli kalmaz! Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık dostu rüşveti itiraf etti! 7 dükkân, 5 daire 3.5 milyon verdim!
Dünya Batı Yaka’da yeni gasp: İşgalci İsrail 1152 dönüme el koyuyor
Dünya

Batı Yaka’da yeni gasp: İşgalci İsrail 1152 dönüme el koyuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Batı Yaka’da yeni gasp: İşgalci İsrail 1152 dönüme el koyuyor

İşgalci İsrail, Batı Yaka'nın kuzeyindeki Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerinde yer alan 1152 dönümlük Filistin arazisine "devlet toprağı" kılıfıyla el koyma kararı aldı. FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, 1967 tarihli askeri emre dayandırılan bu kararın yasa dışı "Karmi Oz" yerleşim birimini genişletmek ve bölgedeki gasp noktalarını birbirine bağlamak amacıyla alındığını vurgulayarak sistemli talanı gözler önüne serdi.

İşgalci İsrail, Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerindeki 1152 dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu bahanesiyle el konulmasını öngören askeri karar çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikaları kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada, 18 Ağustos tarihli kararın, İsrail'in Batı Yaka'daki "devlet arazilerinden" sorumlu yetkilisi tarafından 1967 tarihli 59 sayılı askeri emre dayanılarak çıkarıldığı savunuldu.

Kararın, bölgedeki "Karmi Oz" yasa dışı yerleşim yerinin genişletilmesini ve yerleşim birimleri ile yasa dışı yerleşim noktalarının birbirine bağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

El konulması planlanan arazilerin Sincil, Lubban eş-Şarkiyye ve Karyut beldelerinde bulunduğu aktarılan açıklamada, hak sahiplerine karara itiraz etmeleri için 45 gün süre verildiği ve itirazların Ofer Askeri Kampı'ndaki Askeri İtiraz Komitesine yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "devlet arazisi" tanımının Filistin topraklarına el koymak ve daha sonra bu arazileri yerleşimlerin genişletilmesi için kullanmak amacıyla bir araç olarak değerlendirildiği belirtildi.

ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama...
ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama...

Dünya

ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama...

İsrailli Bakan'ın "Filistin" sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici!
İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici!

Gündem

İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici!

Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor
Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor

Dünya

Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor

İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi
İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi

Dünya

İsrail'den alçak saldırı! Şehit sayısı yükseldi

İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret
İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret

Dünya

İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23