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Dünya Hamas'tan İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Katil Netanyahu müzakereyi sabote ediyor
Dünya

Hamas'tan İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Katil Netanyahu müzakereyi sabote ediyor

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Hamas'tan İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Katil Netanyahu müzakereyi sabote ediyor

Terör devleti İsrail'in Gazze kentindeki polis merkezine düzenlediği ve 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği füze saldırısının ardından Filistin direnişi Hamas'tan çok sert açıklama geldi. Saldırıyı "yeni bir savaş suçu" olarak ilan eden Hamas, eli kanlı katil Binyamin Netanyahu'yu ara bulucuların çabalarını sabote etmek ve bölgede kaosu tetikleyerek soykırımı yeniden başlattığını belirtti.

Gazze'de sivil yerleşimleri ve kamu düzenini sağlayan kurumları hedef almayı sürdüren terör devleti İsrail, kentin kalbindeki bir emniyet binasını vurarak 9 kişiyi katletti. Kanlı saldırının hemen ardından yazılı bildiri yayımlayan Filistin direnişi Hamas, eli kanlı katil Binyamin Netanyahu’nun masadaki diplomasi trafiğini kasıtlı olarak tıkadığını ilan etti.

Hamas, katil İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir polis merkezine düzenlediği ve 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, terör devleti İsrail'in eli kanlı katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ara buluculuk çabalarını baltalamak ve Gazze'de "soykırımı yeniden başlatmaya" çalışmakla suçladı.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Gazze kentindeki polis merkezine düzenlenen saldırıda 9 Filistinlinin öldüğü, bunların çoğunun polis memuru ve personel olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının "yeni bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, Netanyahu hükümetinin yükümlülüklerinden kaçmayı sürdürdüğü, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ve tüm aşamalarının tamamlanmasına engel olmakta ısrar ettiği kaydedildi.

Hamas, katil İsrail ordusunun saldırıda Hamas liderlerinin hedef alındığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu iddiaların Gazze’deki sivil polis ve silahsız sivillerin hedef alınmasını gerekçelendirmek amacıyla ortaya atıldığını vurguladı.

Saldırının, ara bulucular ve anlaşmanın garantörleriyle gerçekleştirilen son görüşme ve temasların yanı sıra ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ile yapılan görüşmelerin ardından düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun, İsrail hükümetinin söz konusu çabaları kasıtlı olarak baltaladığını gösterdiği belirtildi.

Hamas, terör devleti İsrail'in tırmandırdığı gerilimin Gazze'deki Filistinlilere yönelik "soykırımın yeniden başlatılmasına" tehlikeli biçimde zemin hazırladığını ifade ederek bunun yerine varılan anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

Katil İsrail yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planına zemin hazırlanıyor. Açıklamada, sivil polis ile kamu düzeni ve güvenliğini sağlayan kurumların hedef alınmasının, Gazze'de kaos ve güvenlik boşluğu yaratmayı, yaşam ve istikrarı sekteye uğratmayı ve İsrail yönetiminin Filistinlileri yerinden etme planlarına zemin hazırlamayı amaçladığı savunuldu.

Hamas, başta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi olmak üzere ateşkes anlaşmasının ara bulucu ve garantörlerine saldırıya karşı "açık ve kararlı bir tutum" alma çağrısında bulundu.

Açıklamada, Netanyahu hükümetinin anlaşmaya uymaya zorlanması ve yol haritasının tamamlanmasına yönelik çabaları baltalamasının önüne geçilmesi istendi.

Ayrıca, Gazze'nin yeniden saldırı ve çatışma döngüsüne sürüklenmesinin önlenmesi ve İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik "sistematik suç ve ihlallerinin" sonuçlarından tamamen sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

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Yorumlar

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Oktay Saral nerede ya.hemen kayyum göndersin çok fazla ileri gitti bu israil.devleti yokmu sanıyor
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