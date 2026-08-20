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Gündem Dolarda sert düşüş! Dolar endeksi 3 ayın dibini gördü
Gündem

Dolarda sert düşüş! Dolar endeksi 3 ayın dibini gördü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Dolarda sert düşüş! Dolar endeksi 3 ayın dibini gördü

Küresel piyasalarda dolar sert değer kaybetti. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını iki katına çıkarma planının ardından dolar endeksi 98,938'e gerileyerek mayıs ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Euro ve İsviçre frangı dolar karşısında güçlenirken gözler ABD tahvil piyasası ve Fed'e çevrildi.

ABD'den gelen tahvil hamlesi küresel döviz piyasalarında hareketliliğe yol açtı. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi artırmak amacıyla geri alımları iki katına çıkarmaya yönelik planını açıklamasının ardından dolar hızla değer kaybetti.

Dolar endeksi 98,938 seviyesine kadar gerileyerek mayıs ortasından bu yana en düşük düzeyini gördü.

Dolardaki gerilemeye karşılık birçok önemli para birimi ABD para birimi karşısında güç kazandı.

Euro yükseldi, dolar geriledi

Euro 1,1676 dolar seviyesine ulaşarak mayıs sonundan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Japon yeni dolar karşısında 158,32 seviyesinde işlem görerek 160 seviyesinden uzaklaşırken, İngiliz sterlini 1,3603 dolarda yatay seyretti.

İsviçre frangı ise dolar karşısında 0,7981 seviyesine ulaşarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

ABD Hazinesinden tahvil piyasasına müdahale

Dolardaki sert hareketin arkasında ABD tahvil piyasasında yaşanan gelişmeler bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillerde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla tahvil geri alımlarını iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı.

Hamle, uzun vadeli ABD tahvillerinde yaşanan sert satışların ardından geldi.

30 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi yüzde 5,337'ye çıkarak son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Getiri daha sonra 9 baz puan düşerek yüzde 5,184 seviyesinde dengelendi.

“Fed'in bilançosu büyütülmeden getiriler düşürülmek isteniyor”

IG piyasa analisti Tony Sycamore, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvilleri piyasadan çekerek daha fazla kısa vadeli borçlanma aracı ihraç etmeye çalıştığını belirtti.

Sycamore'a göre Washington yönetiminin bu yöntemle Fed'in bilançosunu genişletmeden uzun vadeli tahvil getirilerini aşağı çekmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Annex Wealth Management Başekonomisti Brian Jacobsen ise ABD Hazinesinin hamlesini “geçici bir ağrı kesici” olarak nitelendirdi.

Jacobsen, Fed'in uzun vadeli faiz oranları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını savundu.

Fed'den faiz artışı sinyali

Piyasalardaki hareketlilik Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin enflasyon konusunda endişelerinin devam ettiğini ortaya koydu.

Yetkililer, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru gerilememesi halinde faiz oranlarının yeniden artırılabileceği mesajını verdi.

ABD Hazinesinin tahvil piyasasına yönelik hamlesi ile Fed'in enflasyona karşı daha sıkı para politikası ihtimalinin aynı anda gündeme gelmesi, dolar ve ABD tahvil piyasalarındaki oynaklığın önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine işaret ediyor.

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