Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa Türkiye'nin şefkat elini uzatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin "Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz" mesajını paylaştı.
Başkan Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.
Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir.
Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz.
Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz."