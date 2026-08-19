Gençlerin Gözü Paris'te
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor.
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Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Expo Porte de Versailles'de düzenlenen Espor Dünya Kupası 2026, dünyanın farklı ülkelerinden oyuncu ve takımları bir araya getiriyor.
Farklı video oyunlarında düzenlenen müsabakaları takip etmek isteyen ziyaretçiler ve espor tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor
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