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Gençlerin Gözü Paris'te

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AA Giriş Tarihi:

Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor.

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Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Expo Porte de Versailles'de düzenlenen Espor Dünya Kupası 2026, dünyanın farklı ülkelerinden oyuncu ve takımları bir araya getiriyor.

#2
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Farklı video oyunlarında düzenlenen müsabakaları takip etmek isteyen ziyaretçiler ve espor tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

#3
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#4
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#5
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#6
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#7
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#8
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

#9
Foto - Gençlerin Gözü Paris'te

Espor Dünya Kupası 2026 Paris'te düzenleniyor

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