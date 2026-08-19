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Dünya NATO'dan flaş açıklama: Tüm müttefikleri savunmaya hazırız
Dünya

NATO'dan flaş açıklama: Tüm müttefikleri savunmaya hazırız

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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NATO'dan flaş açıklama: Tüm müttefikleri savunmaya hazırız

NATO'dan yapılan açıklamada "Her türlü tehdide karşı koymaya ve tüm müttefikleri savunmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

NATO, İran'dan gelebilecek tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu belirterek, İttifak'ın tüm müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bir NATO yetkilisi, The Financial Times'ın İran'ın savaşın yeniden tırmanması halinde Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirdiğine ilişkin haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, "Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir." ifadesi yer aldı.

NATO'nun her türlü tehdide karşı koymaya hazır olduğunun vurgulandığı açıklamada, "NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır." değerlendirmesi paylaşıldı.

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