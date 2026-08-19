Rusya'da Türkiye şoku: Bu daha öncekilerden çok farklı, inanılmaz şeyler oluyor

Türkiye’de temmuz ayı ile birlikte güçlü şekilde ivmelenen turizm sezonunun sonbaharın sonuna kadar uzaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da otellerin bu yıl kasım sonuna kadar açık kalacağı açıklanırken, özellikle Rus turistlerin kasım tatili için Türkiye’ye seyahat planları yaptığı belirtildi.

Kasım ayı rezervasyonları dolmak üzere

Rus haber sitesi tourdom.ru’da yer alan habere göre Türkiye’deki birçok popüler otelde kasım ayı için yerler tükenmek üzere. Özellikle Antalya’da düzenlenecek COP31’in (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) etkisiyle kasım ayının ortası için rezervasyonlar neredeyse tükenme noktasına geldi.

Rus seyahat acenteleri ve tur şirketleri geçtiğimiz yıl Antalya’da sonbahar mevsimi için seyahatten hemen önce dahi rezervasyon yapmanın mümkün olabildiğini ancak bu yıl rezervasyonların dolma noktasında olduğunu bildirdi.

Talebin bu kadar yüksek olması inanılmaz

Özellikle 14-16 Kasım tarihleri arasında Moskova’dan Türkiye’ye hareket eden turların seçenekleri neredeyse tükenirken, Rus seyahat acentesi üyesi Alexander Rudnev, “Talebin bu kadar yüksek olması inanılmaz. Türkiye’de kasım ayı fiyat indirimlerine rağmen genellikle çok yoğun olmaz, sezon bitiyor. Bazen hava şartları iyi olsa da genellikle soğuktur. Ancak bu yıl öncekilerden çok farklı. Rezervasyonlar neredeyse tükenmek üzere.” yorumu yaptı.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL