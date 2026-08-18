Cezaevindeki İmran Han için kritik karar! Sağlık durumu tartışma konusu olmuştu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2023’ten bu yana cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han’ın sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Avukatlarının başvurusu üzerine alınan kararla Han’ın kapsamlı muayeneden geçirilmesi bekleniyor.
Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan İmran Han'ın sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
Mahkeme, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından yapılan başvuruyu karara bağladı. Yapılan açıklamalara göre, 73 yaşındaki Han'ın kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilmesine hükmettiği belirtildi.
SAĞ GÖZÜNDE GÖRMEK KAYBI
Yargıç Shahid Waheed, 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski başbakanın önümüzdeki iki gün içinde başkent İslamabad'daki Shifa International Hastanesi'ne götürüleceğini açıkladı.
İmran Han'ın sağlık durumu, ailesi ve avukatlarının açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.
Bu yıl hastanede göz tedavisi gören Han'ın sağ gözündeki görme yetisinin büyük bölümünü kaybettiği öne sürüldü.
Avukatları, sağlık durumunun kötüleştiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurarak eski başbakanın gerekli kontrollerden geçirilmesini talep etti. Mahkeme de başvurunun ardından Han'ın hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
2023 YILINDAN BU YANA CEZAEVİNDE
Pakistan'ın eski milli kriket takımı kaptanı olan Han, 2018-2022 yılları arasında ülkenin başbakanlığını yaptı.
Han, hükümeti ile Pakistan'ın güçlü askeri yönetimi arasındaki gerilimin büyüdüğü siyasi kriz sırasında, Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla görevden alındı.
Başbakanlıktan ayrılmasının ardından yolsuzluk ve diğer suçlamalarla çok sayıda davayla karşı karşıya kalan Han, 2023'te tutuklandı.
Han ve eşi geçen yılın sonlarında 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.