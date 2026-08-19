İran ABD'ye iki seçenek bıraktı: İkisinin de sonu ağır!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ile bir araya geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre görüşmede bölgedeki savaş ve krizleri değerlendiren Galibaf, ABD, İsrail ve İngiltere'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı.

ABD'yi bölgedeki krizlerin sorumlusu ilan etti

Galibaf, Orta Doğu'da yaşanan sorunların temelinde ABD'nin müdahalelerinin bulunduğunu savundu.

Washington yönetimini bölgedeki istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olarak gösteren Galibaf, İngiltere ve İsrail'i de hedef aldı.

İsrail için çok sert sözler

Galibaf, İsrail'e ilişkin açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı:

“İngiltere tarafından bölgemize ekilen İsrail'in kanserli tümörü de bu zararlara neden oldu.”

İran Meclis Başkanı böylece bölgedeki mevcut çatışmaların sorumluluğunu ABD'nin yanı sıra İngiltere ve İsrail'e yükledi.

“İran, ABD hegemonyasını kırdı”

ABD ile devam eden savaş ortamına değinen Galibaf, İran'ın siyasi liderliği, askeri güçleri ve halkıyla Washington'a karşı koyduğunu savundu.

Galibaf, İran'ın bu süreçte ABD'nin hegemonyasını kırdığını ileri sürerek Washington yönetiminin önünde iki zor seçenek bulunduğunu söyledi.

“Savaştan çekilirse itibarını kaybedecek”

Galibaf'ın ABD'nin bundan sonraki hamlesine ilişkin sözleri ise dikkat çekti:

“Bugün umutsuzluğa düşen Amerika, savaştan çekilse itibarını kaybedecek, savaşa devam ederse de kendi kendine onlarca sorun açacaktır.”

Galibaf böylece ABD'nin savaşı sürdürmesinin de savaştan vazgeçmesinin de Washington açısından ağır sonuçlar doğuracağını savundu.

Müzakere için şartını açıkladı: Tek yol direniş

ABD ile gelecekte gerçekleştirilebilecek muhtemel müzakerelere de değinen İran Meclis Başkanı, Tahran'ın müzakere masasına ancak askeri ve siyasi caydırıcılığını koruyarak oturması gerektiğini ifade etti.

Galibaf:

“Direniş, zaferin tek yoludur ve eğer savaşa hazır değilsek, müzakereler sonuç vermez.”

Galibaf'ın açıklamaları, İran'ın Washington yönetimine karşı geri adım atmayacağı ve muhtemel diplomatik görüşmeler öncesinde askeri caydırıcılığını koruyacağı mesajı olarak değerlendirildi.