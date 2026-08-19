Trump'tan İran için sürpriz çıkış: Belki müzakerelere döneriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilişkiler ve yeniden müzakere ihtimaline ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Trump, Tahran yönetimiyle diplomasi kapısının tamamen kapanmadığına işaret ederek:

“İran ile bir noktada belki müzakerelere döneriz.”

ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması bugün farklı haber kaynaklarınca da aktarıldı.

Bir gün önce “Görüşme yok” demişti

Trump'ın yeni açıklaması zamanlaması bakımından dikkat çekti. ABD Başkanı, 18 Ağustos'ta İran ile herhangi bir görüşmenin sürmediğini ve planlanmış bir görüşmenin de bulunmadığını açıklamıştı.

Trump'ın bir gün sonra “belki müzakerelere döneriz” mesajını vermesi, Washington-Tahran hattında diplomasi kapısının yeniden aralanabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

İran cephesinden Trump'ın son sözlerine ilişkin gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

AYRINTILAR BİRAZDAN GELECEK...