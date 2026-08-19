İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor

Arpasını bebek katili İsrail'den alan beslemeler rahat durmuyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur, istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun Özeller halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor.

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyen Özdağ ve Özeller sosyal medyada provokasyona girişti.

Stadyumdan bir görsel paylaşan Özdağ, "Vatandaş teröre öfkesini haykırıyor. TBMM halkın duygu ve düşüncelerinden kopmuş durumda." şeklinde laf salatası yaptı.

Haydut ABD'den madalya alan Özeller ise "Teröristler kadar kıymetimiz kalmadı. Daha önceden de teröristlerden gizli tanık yapılarak Türk askeri hapse atılıyordu. Türkiye'yi ve Türk Milletini çok sevmenin bedeli mi bu? Neden Terörist kılıklılar devleti alenen tehdit ederken onlara hiç bir şey olmuyor. Adalet bu mu" şeklinde laf kalabalığı yaptı.