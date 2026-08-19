  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri 2 beton direğe 2 milyar TL! Ankara'nın 'yeni simgesi' olacaktı, çöplüğe döndü! Performansı alkış aldı! Bilal Erdoğan, TÜGVA finalinde herkesin dilinde olan ezgiyi söyledi Ülker’in yılın ilk yarı finansal sonuçları belli oldu En riskli meslek belli oldu! 13 milyon kişinin verileri incelendi HAVELSAN’dan öz kaynaklı bir proje daha! Sualtına milli teknoloji hamlesi: AVISTA Cüneyt Özdemir: Erdoğan vefalı bir insan Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş Yahudi hırsızlar tarla tarla işgal ediyor!
Gündem İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor
Gündem

İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor

Terör devleti İsrail'in beslemeleri halkı sokağa dökmek için futbol maçları üzerinden oyun planlıyor.

Arpasını bebek katili İsrail'den alan beslemeler rahat durmuyor.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  "Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur, istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun Özeller halkı sokağa dökmek için her yolu deniyor.

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyen Özdağ ve Özeller sosyal medyada provokasyona girişti.

 

Stadyumdan bir görsel paylaşan Özdağ, "Vatandaş teröre öfkesini haykırıyor. TBMM halkın duygu ve düşüncelerinden kopmuş durumda." şeklinde laf salatası yaptı.

Haydut ABD'den madalya alan Özeller ise "Teröristler kadar kıymetimiz kalmadı. Daha önceden de teröristlerden gizli tanık yapılarak Türk askeri hapse atılıyordu. Türkiye'yi ve Türk Milletini çok sevmenin bedeli mi bu? Neden Terörist kılıklılar devleti alenen tehdit ederken onlara hiç bir şey olmuyor. Adalet bu mu" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23