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Gündem Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine düzenlediği operasyon, iş yerinde saklanan cephaneliği ortaya çıkardı. Atölyede yapılan aramalarda tam 100 ruhsatsız tabanca ile 100 şarjörün yanı sıra 895 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. M.Y. ve M.A. gözaltına alınırken, firari durumdaki üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tekstil kesimhanesi olarak kullanılan bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonun ardından ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu tespit etti.

Ekipler bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Atölyeden 100 tabanca çıktı

Tekstil kesimhanesinde gerçekleştirilen aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri iş yerinde:

  • 100 ruhsatsız tabanca
  • 100 şarjör
  • 895 gram uyuşturucu madde
  • Hassas terazi

ele geçirdi.

Operasyon kapsamında M.Y. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Zeytinburnu'ndaki tekstil kesimhanesinde arama gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, iş yerinde 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

Üçüncü şüpheli aranıyor

Ele geçirilen suç unsurlarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A.'nın gözaltına alındığı belirtilen Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

Gözaltındaki iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kıraathanede herkes silahlı ‘Pompalıya karşı tabanca’!
Bu kıraathanede herkes silahlı ‘Pompalıya karşı tabanca’!

Yerel

Bu kıraathanede herkes silahlı ‘Pompalıya karşı tabanca’!

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Yorumlar

hasel

Bu ne yahu.YÜZ tabanca.Böyle iş atölye mi olur.Cezalar,son derece caydırıcı olmalı.Aksi halde böyle haberleri sıkça görürüz.
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