Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesine düzenlediği operasyon, iş yerinde saklanan cephaneliği ortaya çıkardı. Atölyede yapılan aramalarda tam 100 ruhsatsız tabanca ile 100 şarjörün yanı sıra 895 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. M.Y. ve M.A. gözaltına alınırken, firari durumdaki üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tekstil kesimhanesi olarak kullanılan bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonun ardından ortaya çıkan manzara dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu tespit etti.
Ekipler bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Atölyeden 100 tabanca çıktı
Tekstil kesimhanesinde gerçekleştirilen aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı.
Polis ekipleri iş yerinde:
- 100 ruhsatsız tabanca
- 100 şarjör
- 895 gram uyuşturucu madde
- Hassas terazi
ele geçirdi.
Operasyon kapsamında M.Y. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklamada bulundu.
Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Zeytinburnu'ndaki tekstil kesimhanesinde arama gerçekleştirildiğini bildirdi.
Açıklamada, iş yerinde 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.
Üçüncü şüpheli aranıyor
Ele geçirilen suç unsurlarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A.'nın gözaltına alındığı belirtilen Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”
Gözaltındaki iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.