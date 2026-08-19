Tekstil atölyesinden cephanelik çıktı! 100 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tekstil kesimhanesi olarak kullanılan bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonun ardından ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu tespit etti.

Ekipler bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Atölyeden 100 tabanca çıktı

Tekstil kesimhanesinde gerçekleştirilen aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri iş yerinde:

100 ruhsatsız tabanca

100 şarjör

895 gram uyuşturucu madde

Hassas terazi

ele geçirdi.

Operasyon kapsamında M.Y. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Zeytinburnu'ndaki tekstil kesimhanesinde arama gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, iş yerinde 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

Üçüncü şüpheli aranıyor

Ele geçirilen suç unsurlarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A.'nın gözaltına alındığı belirtilen Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

Gözaltındaki iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.