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Spor Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı
Spor

Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı

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Musaba'nın yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, "Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba’nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'de kadro yapılandırması devam ediyor.

Transfer edilen yeni isimler ile kadro güçlendirilirken bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

MUSABA, İNGİLTERE'YE KİRALANDI

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BAŞARILI BİR SEZON DİLERİZ"

“Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.”

PERFORMANSI

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezon 1 maçta 20 dakika süre aldı.

Geçen sezon ise Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 2 gol - 6 asistlik katkı sağladı.

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