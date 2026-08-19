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Türk Yıldızları nefes kesti

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AA Giriş Tarihi:

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları Yalova semalarında gösteri uçuşu yaptı. Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

#1
Foto - Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türk Yıldızları nefes kesti

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

#3
Foto - Türk Yıldızları nefes kesti

Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

#4
Foto - Türk Yıldızları nefes kesti

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın da vatandaşlarla birlikte gösteri uçuşunu takip etti.

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