Hürmüz alarmı petrolü zirvede tutuyor! Brent 92 dolara dayandı

Küresel enerji piyasalarının gözü Orta Doğu'ya çevrildi. ABD-İran savaşındaki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik soru işaretleri petrol fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Perşembe günü erken işlemlerde petrol fiyatları yüksek seviyelerini korudu.

Ekim vadeli Brent petrol kontratları GMT 00.37 itibarıyla 25 sent, yani yüzde 0,3 yükselerek varil başına 91,87 dolara çıktı.

Eylül vadeli ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 2 sent gerileyerek 85,81 dolardan işlem gördü. İşlem hacminin daha yüksek olduğu ekim vadeli WTI kontratı yüzde 0,2 artışla 84,53 dolara yükseldi.

Petrol dört gündür yükseliyor

Petrol piyasasındaki yükseliş son günlerde belirginleşti.

Hem Brent hem de WTI, çarşamba günü art arda dördüncü seansta yükselerek 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanış seviyelerine ulaştı.

Piyasanın yönünü belirleyen başlıca gelişmelerin ise ABD-İran savaşının geleceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum olduğu belirtiliyor.

Hürmüz'de gemi trafiği yavaşladı

Petrol piyasalarında en büyük endişelerden biri Hürmüz Boğazı'nda yaşanıyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler, kritik su yolundaki gemi trafiğinin yavaşladığını ortaya koydu.

İran savaşı sırasında uygulamaya konulan ablukanın kaldırıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmaması nedeniyle çok sayıda gemi sahibinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten kaçındığı belirtildi.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin en önemli güzergâhlarından biri olan Hürmüz'deki taşımacılığın aksaması ihtimali, enerji fiyatları üzerindeki risk primini yüksek tutuyor.

“Piyasa Orta Doğu'daki saldırılardan destek buluyor”

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, petrol piyasasının mevcut görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede fiyatların yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Kikukawa, “Petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Piyasa, Orta Doğu'daki aralıklı saldırılardan destek buluyor ancak büyük çaplı bir tırmanma yaşanmadığı sürece yeni bir yükseliş ivmesinden yoksun” dedi.

Kikukawa, barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik ile Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve İran'ı kapsayan gerilimlere dikkat çekerek piyasanın kademeli yükseliş eğilimini sürdürebileceğini ifade etti.

ABD stoklarında beklentinin tersine büyük artış

Petrol fiyatlarının yükselişini sınırlayan gelişme ise ABD'den geldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 14 Ağustos'ta sona eren haftada ülkenin ticari ham petrol stoklarının 4,4 milyon varil arttığını açıkladı.

Piyasanın beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil azalması yönündeydi.

Benzin stoklarında da artış görülürken, distilat yakıt stoklarının azaldığı bildirildi.

ABD'deki beklenmedik stok artışına rağmen Brent petrolün 92 dolar seviyesine yaklaşması, piyasaların Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu kaynaklı arz risklerini yakından takip ettiğini ortaya koydu.