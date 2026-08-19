Atığın Hikâyesi sergisi, Sıfır Atık Vakfı’nda ziyarete açıldı

Sıfır Atık Hareketi’nin Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Hareketi’nin sanatla buluştuğu yarışmaya 1591 eser başvurdu. Plastik, cam, metal, kâğıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 farklı kategoride değerlendirilen eserlerde, atık malzemeler sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Sıfır Atık Sanat Yarışması, atıkların yalnızca çevresel bir sorun değil, aynı zamanda yaratıcılığın, yeniden kullanımın ve dönüşümün bir parçası olduğunu ortaya koyarken, sanatın evrensel diliyle sıfır atık ve sürdürülebilirlik mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Bu yaklaşım, Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinde ortaya koyacağı iklim vizyonuyla da güçlü bir bütünlük taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen süreçte Türkiye’nin sıfır atık, döngüsel ekonomi ve iklim eylemi alanındaki deneyimini uluslararası platforma taşıması; sanatın dönüştürücü gücünden yararlanarak çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü güçlendirmesi hedefleniyor. Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca atıkların yönetimini değil, tüketim alışkanlıklarının dönüşümünü, kaynakların verimli kullanılmasını ve döngüsel üretim anlayışını da kapsadığına dikkat çekilen yarışmayla, sanatın dönüştürücü ve ilham veren gücünden yararlanılarak çevre duyarlılığının güçlendirilmesi amaçlandı. Sıfır Atık Vakfı’ndaki sergi açılışı ve törene Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, sanatçılar ve basın mensupları katıldı.

86 MİLYONUN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı olarak yürütülen çalışmalardaki temel hedefin Türkiye’nin 86 milyon vatandaşının geleceği için çalışmak olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin denizleri temiz kalsın, nehirleri temiz kalsın, doğası ve havası temiz kalsın diye bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi. “Atıklar Doğru Değerlendirildiğinde Ekonomiye ve Sanata Dönüşebilir” Sanatın evrensel diline dikkat çeken Ağırbaş, Sıfır Atık Sanat Yarışması ile çevre mesajlarının sanat aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti. Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ağırbaş, doğru değerlendirilen atıkların sanat eserine dönüşebileceğini, yeniden ekonomiye kazandırılarak bireyler için geçim kaynağı ve ekonomi için büyüme unsuru haline gelebileceğini söyledi.

GELECEĞE SÖZÜ OLANLARI BİR ARAYA GETİRDİK

Sıfır Atık Vakfı olarak yürüttükleri çalışmalarda katılımcılığı esas aldıklarını belirten Ağırbaş, farklı kesimlerin görüşlerinin sürece dahil edilmesinin önemine işaret etti. “81 ilde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları düzenliyoruz” Türkiye genelinde yeni bir modeli hayata geçirdiklerini belirten Ağırbaş, 81 ilde “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” düzenlediklerini söyledi. Çalıştaylarda 14 farklı masa kurulduğunu aktaran Ağırbaş, şehirlerin geleceğine ilişkin söz söylemek isteyen tüm kesimleri bu masalarda bir araya getirdiklerini ifade etti. Muhtarlar, kadınlar, çocuklar, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı paydaşların da sürece dahil edildiğini belirten Ağırbaş, hedeflerinin daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir dünya olduğunu vurguladı.

Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli çevre sorunlarından birinin plastik atık kirliliği olduğunu belirten Ağırbaş, atıkların dere ve nehirlere bırakılmasının denizlere ve göllere taşınarak doğal yaşamı tehdit ettiğine dikkat çekti. Plastik atıkların özellikle deniz ve göllerde balık yaşamını tehdit ettiğini ifade eden Ağırbaş, bazı bölgelerde plastik kirliliğinin insanların denize girmesini dahi zorlaştıracak boyuta ulaştığını söyledi.

MİLLETİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ

Ağırbaş, “Bunu insan eliyle yaptık, yine insan eliyle düzeltebiliriz” diyerek, çözüm için toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Plastik Atık Krizine Yönelik Şehirlerdeki Sorunları Tespit Edeceğiz” Sıfır Atık Vakfı olarak plastik atık krizine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Ağırbaş, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla’yı kapsayan üç günlük bir program gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu kapsamda valiler, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla koordinasyon toplantıları düzenleneceğini belirten Ağırbaş, şehirlerde plastik atık yönetimine ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm iradesinin ortaya konulacağını söyledi. “Plastik Atık Sorununa İlişkin Eylem Planını Milletimizin Takdirine Sunacağız” Ağırbaş, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu kapsamında plastik atık sorununu bütün yönleriyle ele alacaklarını belirtti. Toplantıda kamu, özel sektör ve sivil toplumdan çok sayıda paydaşın bir araya geleceğini ifade eden Ağırbaş, iki gün boyunca plastik atık yönetimine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirileceğini, ortaya çıkacak eylem planının kamuoyunun takdirine sunulacağını söyledi.

BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Sıfır Atık Hareketi’nin Kurucusu, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı’nın desteği ve ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla plastik atık sorununda önemli bir dönüşüm gerçekleştirilebileceğine inandığını belirten Ağırbaş, Türkiye’nin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe kavuşması için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Sıfır atık bilincinin kamuoyu nezdinde anlaşılarak yayılmasında çok önemli yeri olan basın mensuplarına da teşekkür eden Ağırbaş, konuşmasını, “Sıfır Atık Vakfı sizlerin vakfı. Bizler sizlerle beraber, el ele, omuz omuza daha yaşanabilir bir dünyayı inşa edebileceğimize inanıyoruz” sözleriyle tamamladı.

İYİ BAKMAZSAK DOĞA DA BİZE İYİ BAKMAZ

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, sürdürülebilir bir dünya için iklim ve çevre alanında atılacak adımların önemine dikkat çekerek, Sıfır Atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasında gösterilen çabaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Ahonsi, sıfır atık ve iklim eyleminin yalnızca politika, kural ve yasal düzenlemelerden ibaret olmadığını belirterek, bu sürece insani duyguların da dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sıfır Atık Sanat Yarışması kapsamında ortaya çıkan eserlerin, çevre ve sürdürülebilirlik mesajlarının toplumlara ulaştırılmasında güçlü bir araç olduğunu dile getirdi. Sanatın evrensel bir dil olduğuna işaret eden Ahonsi, yarışmada ortaya çıkan eserlerin yalnızca estetik değerleriyle değil, gelecek nesillere taşıdığı mesajlarla da önemli olduğunu söyledi. Ahonsi, doğanın korunmasının yalnızca çevresel açıdan değil, ekonomik ve toplumsal açıdan da büyük önem taşıdığını belirterek, “Doğamıza ve gezegenimize iyi bakmazsak, doğa da bugün ve gelecekte bize iyi bakmayacaktır” mesajını verdi. İklim ve çevre için atılan her olumlu adımın ekonomiye ve ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki barışa da katkı sunduğunu ifade eden Ahonsi, doğanın korunması için gösterilen çabaların daha sağlıklı toplumlar ve döngüsel ekonomiye katkı olarak geri döneceğini söyledi. Ahonsi, konuşmasının sonunda yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm katılımcıları tebrik ederek, çevrenin korunması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması için gösterilen çabaların gelecek nesillere ilham vermesinin önemine dikkat çekti.

30 EYLÜL'E KADAR AÇIK

Yarışmada dereceye giren ve öne çıkan eserlerden oluşan “Atığın Hikâyesi” Sergisi, 19 Ağustos–30 Eylül 2026 tarihleri arasında Sıfır Atık Vakfı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide plastik, cam, metal, kâğıt, tekstil ve ahşap atıkların yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkan eserler yer alıyor. Çalışmalar; atığın yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik, kaynakların korunması ve çevre duyarlılığı gibi başlıkları sanatın yaratıcı diliyle ele alıyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sıfır Atık Sanat Yarışması kapsamında jüri tarafından her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri belirlenirken, ayrıca bir eser “Sıfır Atık Vakfı Özel Ödülü”ne layık görüldü. Sıfır Atık Vakfı Özel Ödülü, “Freja” adlı esere verildi. Yarışmada ödüller; Sıfır Atık Vakfı Özel Ödülü için 100 bin TL, birincilik için 50 bin TL, ikincilik için 35 bin TL, üçüncülük için ise 25 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren eserler şöyle: Plastik Atıklar * Birincilik: “Reborn” Fırat Karapınar * İkincilik: “CD Büst” Barış Özten * Üçüncülük: “Simurg” Yağmur Arslan Cam Atıklar * Birincilik: “Mukaddes Döngü” Gülçin Sökücü Metal Atıklar * Vakıf Özel Ödülü: “Frejya” Hüseyin Ergen * Birincilik: “Küllerinden Doğmak” Ahmet Özer * İkincilik: “Ejderha Çelik Kanat” Yılmaz Tekaçar * Üçüncülük: “Tehlikeli Tür” İsmail Eyüpoğlu Kâğıt Atıklar * Birincilik: “Kendini Oku” Ayşegül Akçay Uçak * İkincilik: “Alageyik” Fırat Karapınar * Üçüncülük: “Sessiz RE-SİF” Merve Bayram Tekstil Atıklar * Birincilik: “Sessiz Çığlık” Semih Beceren * İkincilik: “Kuş Tüyünün Ağırlığı” Fatıma Berra Özyurt Ahşap Atıklar * Birincilik: “Krudelis Karantina” Ziya Kaptan * İkincilik: “İstanbul’a Bakış” Zeynep Ataş * Üçüncülük: “Humay; Kıyıdan Doğan”