Viyana'da çalındı, İstanbul'da çıktı!

Viyana'da çalınan ve uluslararası çalıntı kaydı bulunan yaklaşık 450 bin lira değerindeki Rolex saat, İstanbul'daki yetkili serviste ortaya çıktı.

İddiaya göre Michael K., 28 Ocak 2023'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da seyahat ettiği sırada hırsızlığa uğradı. Kolundaki 7 bin 990 Euro, yaklaşık 450 bin lira değerindeki Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 marka saat i çalınan Michael K., Viyana polisine başvurarak şikayetçi oldu.

Saatin sahibi Michael K. Rolex Müşteri Hizmetleri tarafından durumdan haberdar edilmesinin ardından saatin kendisine iade edilmemesi üzerine dava açtı.

Viyana polisinin düzenlediği tutanakta olay hırsızlık olarak kayda geçirilirken, Rolex marka saat de çalınan eşya olarak belirtildi. Michael K. ayrıca olayın ardından Rolex Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak saatin çalıntı kaydının oluşturulmasını sağladı.

Bir süre sonra Rolex Müşteri Hizmetleri tarafından aranan Michael K.'ye, çalınan saatin Türkiye’de Rhodium Mağazacılık ve Dış Ticaret AŞ tarafından işletilen Zorlu Center'daki yetkili Rolex temsilciliği ve teknik servisinde bulunduğu bildirildi.

Bunun üzerine Türkiye'deki şirketle iletişime geçen Michael K., kendisine ait olduğunu belirttiği saatin iade edilmesini istedi. Ancak şirket yetkililerinin saati teslim etmemesi üzerine Michael K., İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak saatin kendisine iadesi talebiyle dava açtı.

Michael K.'nin avukatı Yücel Aslan tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, saatin Rhodium Mağazacılık'a ne zaman ve kim tarafından getirildiğinin, hangi kimlik bilgileriyle servis kaydının oluşturulduğunun bilinmediği belirtildi.