Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Ege'deki balıkların...

Yunanistan’da iktidardaki SYRIZA Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Panos Trigazis, "Türkiye ile işbirliği yolları bulmalıyız. Ege'deki balıkların Yunan veya Türk bayrakları yok" dedi.

Panos Trigazis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'ye gitmemesini söyleyenlere kulak asmadığını, Ankara ile iletişim kanallarının açık olması ve işbirliği kurulması gerektiğini kaydetti.

"Ege'deki balıkların Yunan veya Türk bayrakları yok"

Trigazis "Yıl ortasında Selanik'te Yunanistan-Türkiye Ekonomi Forumu yapılacak, zira ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ele alınacak başka konular da var. Ege Denizi'ni korumak için başka kimle işbirliği yapabiliriz ki? Ege Denizi'nde yaşam olsun istiyorsak, Türkiye ile işbirliği yolları bulmalıyız. Ege'deki balıkların Yunan veya Türk bayrakları yok" ifadelerini kullandı.

Trigazis, Yunanistan'ın en başından beri Venezüella'daki darbe girişimine karşı çıktığını ifade etti.

Venezuela açıklaması

Trigazis "SYRIZA olarak asla Maduro yönetimine karşı olduğumuzu söylemedik. Kimse mitinge çıkıp kendini başkan ilan edemez" dedi.

Latin Amerika'daki demokratik değişimleri olumlu değerlendiren Trigazis, Avrupa'nın da bu örnek doğrultusunda hareket edip neoliberalizme karşı çıkılması gerektiğini belirtti.





