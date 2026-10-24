Tamar Tanrıyar'dan olay İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi?
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Gazeteci Tamar Tanrıyar, Ekrem İmamoğlu ile Alman bir firma temsilcisi arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı diyaloğunu sosyal medyada gündeme getirdi.
Gazeteci Tamar Tanrıyar, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu terletecek paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tamar Tanrıyar tarafından paylaşılan iddialara göre, söz konusu diyalogda bir proje görüşmesi sırasında İmamoğlu'nun firmadan para talep ettiği, karşı tarafın ise daha önce danışmanlara ödeme yapıldığını öne sürdüğü iddia edildi.
İddia edilen diyalog metni:
Tanrıyar'ın paylaştığı ve sosyal medyada tartışma yaratan metinde şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:
Ekrem İmamoğlu : "Bu projeyi yaparsak İstanbul kazanacak ama bizim kasamıza bir şey girmeyecek, öyle mi?"
Firma Temsilcisi : "Danışmanınıza bu görüşmeyi yapabilmek için 5 milyon Euro verdim."
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