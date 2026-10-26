Seyir halindeyken bir anda alev aldı!
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Nevşehir’de Güney Çevre Yolu’nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Aracını yol kenarına çeken sürücünün yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü...
Nevşehir’de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden otomobil bir anda alev aldı. Sürücü, aracını yol kenarına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.