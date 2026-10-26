Bolu Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var
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Sabah saatlerinde Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği ve başkan yardımcısı Rasim Özdemir dahil 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bolu Belediyesi’nde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli 3 kişi gözaltına alındı. Böylece belediyeye yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E., S.B. ve T.A. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için jandarma komutanlığına götürüldü.