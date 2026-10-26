Bakan Tekin’e yönelik ahlaksız kumpas çöktü! Cumhuriyet gazetesi bile doğruladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sol medyanın kumpası elinde patladı. İstanbul Kadıköy Lisesine yönelik ziyaret öncesi gizlice okula öğrenciler pankart asmış gibi gösteren sol medyanın cici ilan ettiği insanlar, marjinal sol örgüt üyesi çıktı. Söz konusu provokatörlerin TİP üyesi oldukları belirlendi.

İstanbul Kadıköy lisesinde okulun dış duvarına okulun öğrencileri tarafından asılmış gibi gösterilen “bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” yazan tehdit ve hakaret içerikli pankartın okulun öğrencileri tarafından değil, provakatörler tarafından asıldığı tespit edildi.

Bu kişilerin daha önce Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Cumhurbaşkanına Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Mala Zarar Verme gibi çeşitli suçları işledikleri olduğu öğrenildi.

Pankartın okul ile hiçbir alakası olmadığı öğrenilmiş olup diğer yandan aksine Bakan Tekin öğrenciler tarafından coşku ve sevgi ile karşılandığı belirlendi.

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi de haberde gözaltına alınanların TİP’li olduğunu kabul ederek skandalı doğrulamak zorunda kaldı.