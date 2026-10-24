Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi?

Gazeteci Ece Sevim’den gündeme bomba gibi düşecek bir çıkış geldi.

Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a yönelik ortaya atılan suikast iddiasını yeniden gündeme getirerek, “Baykal'a suikast emrini Sarıgül mü verdi? 16 yıllık dosyayı yeniden açıyorum” diye yazdı.

Sevim, iddiaların ayrıntılarını YouTube hesabında yayımladığı içerikte ele aldı.

BAYKAL'A KASET KUMPASINDAN 20 GÜN ÖNCE GELEN İHBAR

Sevim'in yeniden gündeme getirdiği olay 15 Nisan 2010 tarihine uzanıyor.

Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ortaya çıkmasından yaklaşık 20 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bir ihbar ulaştığı belirtilmişti.

İhbar mektubunda, Mustafa Sarıgül'ün Deniz Baykal'a yönelik bir suikast düzenlenmesi için organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen Mithat Yılmaz'a talimat verdiği ileri sürülüyordu.

İddialar bununla da sınırlı değildi.

İhbar mektubunda Baykal'ın vurulması karşılığında 750 bin dolar üzerinde anlaşma sağlandığı ve bunun 300 bin dolarının avans olarak ödendiği öne sürülmüştü.

ÖNDER SAV KAMUOYUNA AÇIKLAMIŞTI

İddia kısa süre içerisinde Türkiye'nin gündemine oturdu.

Dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 8 Mayıs 2010 tarihinde söz konusu ihbarı kamuoyuna açıkladı.

Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da böyle bir ihbarın bulunduğunu doğrulamıştı.

SARIGÜL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Mustafa Sarıgül ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Sarıgül, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'a tepki göstererek ruh doktorlarına görünmesi yönünde ifadeler kullanmıştı.

Suikast iddiasında adı geçen Mithat Yılmaz ise daha sonra teslim oldu.

Ancak soruşturmanın seyri, ihbarı yaptığı belirtilen Şeref Kasap'ın ifadesinin ardından değişti.

İHBARI YAPAN İSİM GERİ ADIM ATTI

Şeref Kasap ifadesinde ihbarın gerçek olmadığını söyleyerek, kendisini dolandırdığını belirttiği akrabası Mithat Yılmaz'dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo oluşturduğunu öne sürdü.

Soruşturma kapsamında adı geçen 12 şüpheli serbest bırakıldı ve Baykal'a yönelik suikast iddiasından herhangi bir sonuç çıkmadı.

Ancak dosyanın kapandığı dönemde de bazı soru işaretleri kamuoyunda tartışılmaya devam etti.

GÜRSEL TEKİN: BİRBİRLERİNİ TANIYORLAR

Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in açıklamaları da tartışmaların önemli başlıklarından biri olmuştu.

Tekin, Mustafa Sarıgül ile suikast iddiasında adı geçen Mithat Yılmaz'ın birbirlerini tanıdığını ifade etmişti.

Nokta dergisinde de Mithat Yılmaz'ın, o dönem Sarıgül'ün Belediye Başkan Yardımcısı olan Bayram Özata ile yaptığı öne sürülen görüşmelere ilişkin kayıtlar yayımlanmıştı.

16 YIL SONRA BAYRAM ÖZATA AYRINTISI

Ece Sevim'in dosyayı yeniden gündeme getirmesindeki en dikkat çekici noktalardan biri ise Bayram Özata oldu.

2010 yılında Baykal'a yönelik suikast iddiasında adı geçen Mithat Yılmaz'la görüşmeleri gündeme gelen Özata'nın, aradan 16 yıl geçtikten sonra bu kez Mustafa Sarıgül'e yönelik kara para soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Sevim, 16 yıl önce sonuçsuz kalan dosyadaki isimlerle bugün yürütülen soruşturma arasındaki bu bağlantıya dikkat çekti.

ECE SEVİM: 16 YILLIK DOSYAYI YENİDEN AÇIYORUM

Gazeteci Ece Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Baykal'a suikast emrini Sarıgül mü verdi? 16 yıllık dosyayı yeniden açıyorum.”

Sevim, iddialara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerini YouTube hesabında yayımladığı içerikte kamuoyuyla paylaştı.

2010'daki soruşturmada suikast iddiasının doğrulanmadığı ve şüphelilerin serbest bırakıldığı bilinirken, Sevim'in yıllar sonra dosyadaki isimlerden birinin başka bir soruşturmayla yeniden gündeme gelmesine dikkat çekmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.