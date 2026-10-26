Babasının izinden gidiyor! Korkut Kanadoğlu’ndan hâkim ve savcılara skandal sözler

2007 yılında Türkiye’yi 367 krizine sürükleyen hukuki görüşün mimarı olarak hafızalara kazınan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun oğlu Korkut Kanadoğlu, İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla tartışmaların odağına yerleşti.

Kanadoğlu’nun kürsüden hâkim ve savcılara yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.

“BU KARARLARINIZI NOT EDİYORUZ”

Kanadoğlu’nun konuşmasının videoya yansıyan bölümlerinde yargı mensuplarına seslenirken “uyumayan yargıçlar” ifadesini kullandığı görülüyor.

Konuşmasının devamında ise dikkat çeken sözler sarf eden Kanadoğlu, “Bu kararlarınızı not ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanadoğlu ayrıca alınan kararların “kamuoyuyla paylaşılacağını” dile getirirken, konuşmasının başka bir bölümünde “çekilmeyeceğiz” mesajı verdi.

Bir hukukçunun hâkim ve savcıların kararlarını “not ettiklerini” kürsüden ilan etmesi, yargı bağımsızlığı açısından tartışılması gereken ağır bir üslup olarak değerlendirildi.

BABASI 367 KRİZİNİN MİMARIYDI

Korkut Kanadoğlu’nun babası Sabih Kanadoğlu da Türkiye siyasi tarihinin en tartışmalı yargı müdahalelerinden biri olarak gösterilen 367 krizindeki rolüyle biliniyor.

Sabih Kanadoğlu, 26 Aralık 2006’da Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında, TBMM’de cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 367 milletvekilinin yalnızca karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olması gerektiği görüşünü ortaya atmıştı.

Bu görüş, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde başlayan krizin hukuki zeminini oluşturmuş, konu Anayasa Mahkemesine taşınmış ve Türkiye erken seçime kadar uzanan ciddi bir siyasi kriz yaşamıştı.

Sabih Kanadoğlu ayrıca 28 Şubat döneminde yargının önemli isimlerinden biri olarak görev yapmıştı.

ŞİMDİ DE OĞLUNUN SÖZLERİ TARTIŞILIYOR

Aradan yıllar geçtikten sonra bu kez oğlu Korkut Kanadoğlu’nun hâkim ve savcılara ilişkin “Kararlarınızı not ediyoruz” şeklindeki sözlerinin gündeme gelmesi dikkat çekti.

Hukukun üstünlüğünü savunması gereken bir hukukçunun, beğenmediği yargı kararlarını veren hâkim ve savcıları adeta kayıt altına aldığını ilan eden bir dil kullanması kabul edilebilir mi?

Hâkimlerin kararları elbette hukuk çerçevesinde eleştirilebilir. Ancak bağımsız yargı mensuplarının isimlerini ve kararlarını “not ediyoruz” şeklinde bir söylemle hedefe koymak, hukuki eleştirinin sınırlarını aşan bir baskı görüntüsü oluşturuyor.

Türkiye geçmişte yargının siyaseti dizayn etmeye çalıştığı dönemlerin bedelini ağır ödedi. 367 krizinden yıllar sonra Kanadoğlu soyadının bir kez daha yargı ve siyaset tartışmasının merkezine gelmesi ise tarihin dikkat çekici bir cilvesi oldu.