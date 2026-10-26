Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Erişmiş bir tavsiye üzerine başladığı ekim işinden servet kazanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Erişmiş bir tavsiye üzerine başladığı ekim işinden servet kazanıyor.
İlçede yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.
Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.
2 DÖNÜM ARAZİYE EKTİ Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.
Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.
YEĞENİNİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI Erişmiş, AA muhabirine, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.
EKİM İLE HASAT ARASINDA 15 GÜN FARK VAR İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım.
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