  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Kaan'ı üretirken Yunanistan'ın üretip övündüğü şeye bakın Birlik ve bilimin imzası: Türk dünyası Gaziantep'te buluştu Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor! Mısır'da 20 yıldır kapalıydı! Yerin 14 metre altında müthiş keşif! Mezardan 3 bin 400 yıllık sır çıktı Yaprak Dökümü oyuncusu Şevket’in son hali görenleri şaşırttı Mısır, Türkiye'ye karşı iki ülkeyle bir oldu: Kabul etmiyoruz Bir dizide konuk oyuncu olarak yer alacak! Dünya starı Mike Tyson Türkiye’de Kahvenin 8 faydası ortaya çıktı: Doğru zamanda içilen kahvenin... Otomotivde bir devrin sonu! Japon devi benzinli modellerine veda ediyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Erişmiş bir tavsiye üzerine başladığı ekim işinden servet kazanıyor.

#1
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

İlçede yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

#2
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

#3
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

2 DÖNÜM ARAZİYE EKTİ Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

#4
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

#5
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

YEĞENİNİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI Erişmiş, AA muhabirine, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

#6
Foto - Yeğeninin tavsiyesine uydu: Mucize bitki sayesinde servet kazanıyor!

EKİM İLE HASAT ARASINDA 15 GÜN FARK VAR İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma
Gündem

Evlilikte kimsenin konuşmadığı mahrem konu! Müslüman çiftleri ilgilendiren araştırma

Müslüman toplumlarda mahrem kabul edildiği için çoğu zaman konuşulmayan evlilik içi cinsellik, bilimsel araştırmaların konusu oldu. Çalışmal..
Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığından 617 firmaya izin belgesi çıktı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firma için izin belgesi düzenledi. İzin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de y..
Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler
Ekonomi

Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler

Rusya Demiryolları (RJD) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Vadim Mihaylov, Türkiye'den tonlarca sebze ve meyve taşımak için flaş bir hamleye ha..
Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı
Gündem

Serbest bırakılan eski vekil Ertan Aydın Ankara'da gözaltına alındı

Sermaye piyasalarındaki şaibeli işlemler ve fon hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev soruşturmada..
Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi?
Gündem

Gazeteci Ece Sevim’den olay iddia! Baykal’a suikast emrini Mustafa Sarıgül mü verdi?

Gazeteci Ece Sevim, 16 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturan Deniz Baykal’a yönelik suikast iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Sevim, “Baykal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23