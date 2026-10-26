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Gündem Ali Karahasanoğlu: Parayı iade etseler de kurtulamıyorlar
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Parayı iade etseler de kurtulamıyorlar

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu: Parayı iade etseler de kurtulamıyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon yolsuzluğu soruşturmasında haksız kazanımların iadesi üzerinden yürütülen “Ödeyen kurtuluyor” tartışmasına tepki gösterdi. Karahasanoğlu, para iadesinin otomatik cezasızlık anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon yolsuzluğu soruşturmasında haksız kazanımlarını iade eden şüpheliler üzerinden başlatılan tartışmayı değerlendirdi.

Karahasanoğlu, soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin haksız edinildiği belirtilen parayı iade ettiğini, Astor Enerji’nin ana hissedarları Feridun Geçgel ile Enver Geçgel’in de 5 milyar TL iade ettiğinin açıklandığını aktardı.

Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinin de iade için başvuruda bulunduğunun ifade edildiğini belirten Karahasanoğlu, şu ana kadar 25 kişiden yaklaşık 10 milyar TL’nin geri alındığını yazdı.

“PARAYI VEREN KURTULUYOR” ALGISINA TEPKİ

Karahasanoğlu, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “Parayı veren kurtuluyor” algısına karşı çıkarak, haksız kazancın iadesinin hiçbir şüpheli açısından otomatik olarak cezasızlık sağlamadığını vurguladı.

Fon soruşturmasındaki kişilerin eylemlerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Karahasanoğlu; organizatörler, manipülasyona katılanlar, belgelerde sahtecilik yapanlar ve yalnızca yatırım yapan kişilerin aynı hukuki kategoride değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, “Şu ana kadar parayı iade edenlerden hangisine ‘Size hiçbir ceza verilmeyecek’ taahhüdünde bulunuldu? Cevabı çok net: Hiçbirisine.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE CEM UZAN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Karahasanoğlu yazısında Cem Uzan ve Ekrem İmamoğlu üzerinden de karşılaştırma yaptı. Geçmişte büyük mali kayıplara yol açan dosyalarda haksız kazanımların gönüllü şekilde iade edilmediğini belirten Karahasanoğlu, fon soruşturmasında paraların geri alınmasının eleştirilmesini çelişkili buldu.

Karahasanoğlu, asıl faillerin cezalandırılması gerektiğini vurgularken, suç örgütüyle bağlantısı bulunmayan ancak haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilerin parayı gönüllü şekilde iade etmesinin kamu zararının azaltılması açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yazısını muhalif çevrelere yönelik sert eleştiriyle tamamlayan Karahasanoğlu, “Adeta pişman olan hırsızın şiddetle üzerine yürüyorlar, pişman olmayan hırsızı ise cezadan kurtarmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hhhhh

Kim kurtulmuyor. O zaman bu fondan para kaldıranların listesinin açıklanması lazım önce ki kimin kurtulacağını bilmemiz lazım. Yeni parti ortaya çıkarmasaydı bu olayı senin haberin bile olmayacaktı daha kim bilir neler vardır haberimiz varmı ? yok. Sen de gazetecisin sen niye ortaya çıkarmıyorsun bunu neden????

Fatih

Tabi tabi...çevir kazı yanmasın karahasanoğlu...FBSK hangi savcıya ifade verdi bilgin varmı bir gazeteci olarak gören duyan yokta.... Muhalefet in şüphelileri saat 5 te gece elbiseleri ile servis ediliyor ya o yüzden sordum...sahi o bin kişilik liste ne zman açıklanacak...hiç merak etmiyor musun sayın karahasanoğlu...
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