  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular? Atina, Türk azınlığın haklarını gasp edemez Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor Bolu Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım Ortadoğu’da dengeler değişiyor: Mekke İttifakı üyeleri Tahran’da bir araya gelecek Bakan Tekin’e yönelik ahlaksız kumpas çöktü! Cumhuriyet gazetesi bile doğruladı Babasının izinden gidiyor! Korkut Kanadoğlu’ndan hâkim ve savcılara skandal sözler Ümit Kocasakal’ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! ‘Eski Türkiye’nin son artıkları’ Ali Karahasanoğlu: Parayı iade etseler de kurtulamıyorlar
Gündem Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Sancar ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Sancar ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Sancar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.

Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum
Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum

Gündem

Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

"Erdoğan, dünyanın ve ümmetin lideri ilan edilmeli"
"Erdoğan, dünyanın ve ümmetin lideri ilan edilmeli"

Gündem

"Erdoğan, dünyanın ve ümmetin lideri ilan edilmeli"

İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular?
İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular?

Gündem

İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23