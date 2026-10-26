Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Sancar ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.
Gündem
Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum