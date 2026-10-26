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Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

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Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

Rekabet Kurulunca, MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüse 1,3 milyar lira para ceza verildi. Kurul, ceza verilen firmaları da tek tek açıkladı.

#1
Foto - Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurul'un, MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oduna dayalı ürün satışı ihalelerinde danışıklı hareket ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtığı anımsatıldı.

#2
Foto - Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

Soruşturma sürecinde taraflardan bazılarıyla uzlaşma sürecinin yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 57 milyon 489 bin 281 lira, Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 88 milyon 355 bin 667 lira, Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 23 milyon 276 bin 761 lira, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 514 milyon 840 bin 565 lira, Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 148 milyon 58 bin 491 lira, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ hakkında 27 milyon 934 bin 128 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedilerek, soruşturma söz konusu taraflar bakımından uzlaşma usulüyle sonuçlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

Açıklamada, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ise olağan soruşturma sürecinin yürütüldüğü ve şirkete 469 milyon 894 bin 576 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

#4
Foto - Rekabet Kurulu o sektördekileri de affetmedi! 7 şirkete 1,3 milyar lira ceza kesti

Böylece söz konusu 7 şirkete 1,3 milyar lira idari para cezası verildi.

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