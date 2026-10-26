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Gündem Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor
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Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor

Yeniakit Publisher
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Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor

Sosyal medyada hızla yayılan güzellik ve cilt bakım videolarının çocuklar üzerindeki etkisi endişe verici boyuta ulaştı. Uzmanlar, makyaj ve kozmetik ürünlerini kullanma yaşının 4-5'e kadar düştüğünü belirterek ailelere kritik uyarılarda bulundu. Yetişkinler için üretilen serum, peeling ve asit içerikli ürünlerin çocukların hassas cildinde tahrişten egzamaya, sivilceden kalıcı lekelere kadar ciddi sorunlara yol açabileceği bildirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen 34. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde çocukların giderek daha küçük yaşlarda kozmetik ürünlerle tanışması gündeme geldi.

Bin 800 kişinin katıldığı kongrede konuşan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli, özellikle sosyal medyada oluşturulan güzellik ve bakım kültürünün küçük çocukları da etkisi altına aldığına dikkat çekti.

MAKYAJ YAŞI 4'E KADAR DÜŞTÜ

Ortaya çıkan tablo dikkat çekici.

Yürekli, henüz 4-5 yaşındaki çocukların dahi makyaj yaptıklarını, annelerinin kullandığı kozmetik ürünlere ve kapatıcılara yöneldiklerini gördüklerini söyledi.

Çocukların sosyal medyada karşılarına çıkan güzellik ve bakım rutinlerini taklit ettiğini belirten Yürekli, yetişkinler için hazırlanan ürünlerin çocuk cildi açısından ciddi riskler taşıdığını kaydetti.

ÇOCUK CİLDİNİN BUNLARA İHTİYACI YOK

Uzmanlara göre çocukların cildinin, dermatolojik bir rahatsızlık nedeniyle doktor tarafından önerilmediği sürece serumlara, peelinglere veya asit içeren bakım ürünlerine ihtiyacı bulunmuyor.

Üstelik erken yaşta kullanılan kozmetikler masum da değil.

Doç. Dr. Yürekli, erken yaşta makyaj ve bakım ürünü kullanımının kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve kalıcı lekelere yol açabileceğini belirtti.

Çocukluk döneminde cildin dış etkenlere karşı yetişkinlere kıyasla daha hassas olduğuna işaret eden Yürekli, ailelerin çocuklarının kullandığı ürünleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİNE DİKKAT

Uzmanların üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri ise sosyal medya.

Güzellik rutinleri, makyaj videoları ve cilt bakım içerikleri artık yalnızca yetişkinlere ulaşmıyor. Küçük yaştaki çocuklar da bu içerikleri izleyerek gördüklerini uygulamak istiyor.

Makyaj kullanımının 4-5 yaşına kadar gerilemesi, sosyal medyadaki yetişkin davranışlarının çocuklar tarafından ne kadar erken taklit edilmeye başlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar bu nedenle ailelere, çocukların sosyal medyada karşılaştığı içeriklerin yanı sıra kullandıkları kozmetik ve bakım ürünlerini de kontrol etmeleri çağrısında bulunuyor.

"OYUNCAK DEYİP GEÇMEYİN"

Kongrede çocuklara yönelik bir başka tehlikeye daha dikkat çekildi.

Doç. Dr. Yürekli, çocukların kullandığı jel dolgulu stres oyuncaklarının özellikle ısıtılması halinde ciddi yaralanmalara neden olabileceğini söyledi.

Sosyal medyada söz konusu oyuncakların mikrodalga fırında ısıtıldığı videoların yayıldığını belirten Yürekli, aşırı ısınan jelin oyuncağın patlaması halinde yüz, göz çevresi ve ellerde ciddi yanıklara yol açabileceğini kaydetti.

Türkiye'de yakın zamanda jel dolgulu bir stres oyuncağının patlaması sonucu bir çocukta ikinci derece yanık meydana geldiğini hatırlatan Yürekli, bu oyuncakların kesinlikle ısıtılmaması gerektiğini vurguladı.

Delinen, hasar gören veya içerisindeki jel sızmaya başlayan oyuncakların da çocuklardan derhal uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE 2031 İÇİN ADAY

Yürekli ayrıca Türkiye'nin, Sağlık Bakanlığının desteğiyle 2031 Dünya Dermatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapmak için aday olduğunu açıkladı.

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