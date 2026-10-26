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Yerel O ilimizde yağış sonrası kayalar yola düştü
Yerel

O ilimizde yağış sonrası kayalar yola düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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O ilimizde yağış sonrası kayalar yola düştü

Bartın’ın Amasra ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan kayalar küçük liman mevkisindeki yola düştü.

Bartın’ın Amasra ilçesinde uzun süredir devam eden yağışlar yamaçtaki toprağı gevşetti. Dün gece, limanın arka tarafındaki molozların döküldüğü ve karavanların park ettiği alana kayalar yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları güvenli alana aldı ve bölgeye şerit çekildi. Ekipler, limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

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