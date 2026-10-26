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Gündem Ortadoğu’da dengeler değişiyor: Mekke İttifakı üyeleri Tahran’da bir araya gelecek
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Ortadoğu’da dengeler değişiyor: Mekke İttifakı üyeleri Tahran’da bir araya gelecek

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Ortadoğu’da dengeler değişiyor: Mekke İttifakı üyeleri Tahran’da bir araya gelecek

Küresel güçlerin Batı Asya’daki nüfuz ve müdahale arayışlarına karşı bölgesel aktörlerden tarihi bir karşı hamle geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Mekke İttifakı üyesi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey isimlerin Tahran’da bir araya geleceğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asım Münir ve Türkiye MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın katılması beklenen bu tarihi zirvede, "bölgesel güvenlik ve dış güçlere karşı milli duruş" masaya yatırılacak.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı​​​​​​​ Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini ileri sürdü.

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını öne süren Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

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Yorumlar

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iş yapıyor gözükelim işleri boş işler ..yiyip icip konusup konusup gidiyorlar ...uzaya vs vs sahip değilsen elin her şeyine muhtaçsan gerisi faso fiso

hasel

Mekke ittifakının,İranda toplanmasını uygun buluyorum.İRAN,Ortadoğuda kenara itilemeyecek kadar büyük devlettir.İran yok edilirse,ortadoğuda ki ülkeleri yok etmek,sıkıntıya sokmak,batı için biraz daha kolaylaşır.Ama,mekke ittifakına İran alınırsa;ortadoğuda ki birleşmede gerçekleşirse batının çabaları boşa gider.BİRLEŞİM ARTIK ŞART OLDU.
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